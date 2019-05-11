Исламабад, 11 мая, 2019, 17:19 — ИА Регнум. 10 мая Государственный банк Пакистана опубликовал свежую статистику о двусторонней торговле с Китаем — главным партнером Исламабада.

Иван Шилов ИА REGNUM Пакистан и Китай

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, экспорт Пакистана в Поднебесную за первые восемь месяцев текущего фискального года увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен увеличением экспорта мороженой рыбы, риса, свежих фруктов и орехов, а также меди. При этом китайский экспорт в Пакистан за этот же период сократился на 9,46% и составил 6,6 миллиардов долларов.

Сложившаяся ситуация в двусторонней торговле помогла Пакистану сократить торговый дефицит с Китаем на 800 миллионов долларов, что должно положительно сказаться на валютных резервах страны. Напомним, что Пакистан борется с кризисом дефицита платежного баланса, столкнувшись с нехваткой валюты.