Санкт-Петербург, 11 мая, 2019, 10:45 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в клубе A2 состоится концерт «Танцы с оркестром» в исполнении оркестра «1703», об этом 11 мая сообщает издание Moika78.

Питер Брейгель Младший. Танец вокруг майского дерева. ок. 1625–1630

На площадке, вместимостью 3 тыс. человек прозвучат произведения таких великих композиторов как Прокофьев, Равель, Хачатуриян. Зрителем смогут потанцевать под классическую музыку.

Напомним, оркестр «1703» был создан в 2013 году в честь 310-летия со дня основания Санкт-Петербурга. За шесть лет своей деятельности на его счету порядка 30 концертов. Главным его дирижером является артист Мариинского театра Илия Дьяков.