Анкара, 11 мая, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил: «Естественно, что полноправное членство Турции в ЕС для союза очень важно. Без всяких сомнений, это сделает сильнее и богаче и сам ЕС». Ранее турецкий министр встретился с главой делегации ЕС в Турции Кристианом Бергером на приеме и концерте, которые были даны по случаю Дня Европы. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу в произнесенной на мероприятии речи подчеркнул, что, несмотря на все возникающие перед Турцией препятствия, она не отказалась от своей цели вступления в ЕС. Он также упомянул о том, что, даже если переговоры о вступлении будут осложнены политически, Турция все равно полна решимости продолжить работу по удовлетворению требований критериев членства в ЕС. Мевлют Чавушоглу, в частности, заявил: «Я хочу прямо сейчас уведомить, что наша стратегия по проведению судебной реформы, а также планы по претворению в жизнь механизмов защиты прав человека вошли в свою завершающую стадию. В ближайшем будущем, на собрании, в котором примет участие Президент, об этом объявит наш министр юстиции».Глава турецкого внешнеполитического ведомства указал, что Турция пристально наблюдает за всеми событиями, происходящими в рамках ЕС. Он подчеркнул, что в настоящее время ЕС лицом к лицу столкнулся с такими непростыми испытаниями, как Brexit, ксенофобия, кризис бессистемной миграции, исламофобия и популизм. Мевлют Чавушоглу подытожил, что сотрудничество Турции и ЕС по преодолению этих вызовов жизненно важно.