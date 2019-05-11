Колумбус, США, 11 мая, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Шведский форвард команды американской главной лиги футбола (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признан виновным в симуляции в матче его команды с клубом «Коламбус Крю», сообщает 11 мая MLSsoccer.

Doha Stadium Plus Qatar Златан Ибрагимович на пресс-конференции

Инцидент произошел на 23-й минуте выездного для «Лос-Анджелес Гэлакси» матча, когда Ибрагимович упал после того как столкнулся с вратарем команды соперника Зако Стеффеном и потребовал у главного арбитра назначить одиннадцатиметровый удар, однако последний не стал этого делать.

При рассмотрении эпизода было установлено, что голкипер сыграл в мяч, а шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» признан виновным в симуляции и подвергнут штрафу. Сумма штрафа остается неизвестной.

Отметим, матч между командами «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Коламбус Крю» закончился со счетом з:1 в пользу «Коламбуса».