Москва, 11 мая, 2019, 09:37 — ИА Регнум. 11 мая в парке «Россия — моя история» на ВДНХ фестиваль, основанный на мотивах культовых киноработ Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Как отмечает в релизе на официальном сайте выставки, «Фильмы выдающегося российского кинорежиссера объединили вокруг себя много талантливых людей — продолжателей традиций культуры конца XX — начала XXI века. Многие песни из сиквела стали гимнами для целого поколения».

Цитата из к/ф «Брат». реж. Алексей Балабанов. 1997. Россия Сергей Бодров

Поклонники фильма, а также те, кто хорошо помнит времена выхода картины, а это было 19 лет назад, смогут принять участие в различных мероприятиях фестиваля, в частности посмотреть дилогию о главном герое картины Даниле Багрове и документального фильма режиссера Дарьи Иванковой о режиссере ленты Балабанове «Алексей Октябринович».

В фойе парка также можно будет приобрести тематическую сувенирную продукцию. Вход свободный.