Хьюстон, США, 11 мая, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» переиграл баскетболистов «Хьюстон Рокетс» в шестом матч серии полуфинала западной конференции НБА.

(сс) Keith Allison Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз»

Встреча прошла на паркете «Тойота-центра» в Хьюстоне и завершилась со счетом 118:113 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком матча оказался защитник хозяев Джеймс Харден, который смог набрать в игре 35 очков. Также в составе «Хьюстона» оформили дабл-даблы Крис Пол, набравший 27 очков и сделавший 11 результативных передач, и Клинт Капер с 10 очкам и 10 подборами.

У победителей самым результативным стал Стефен Карри. Ещё 27 очков на счету его одноклубника Клэя Томпсона. Нападающий «Урриорз» Кевин Дюрант не принимал участия в игре по причине травмы.

Отметим, этой победой «Голден Стэйт» оформили свою поеду в полуфинальной серии и вышли в финал западни конференции, где их соперником станет победитель второй полуфинальной серии между командами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Денвер Наггетс».