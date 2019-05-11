Вашингтон, 11 мая, 2019, 09:35 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах в возрасте 92 лет скончался известный сценарист художественных фильмов Элвин Сарджен, об этом 11 мая сообщает издание Deadline.

Vodlymovies.com Элвин Сарджен

Как отмечается, смерть наступила по естественным причинам, так как Сарджен находился в преклонном возрасте. Представители сценариста подтвердили данную информацию.

Напомним, Элвин Сарджент родился 12 апреля 1927 года в американском штате Филадельфия. Он получил известность благодаря работе над серией фильмов о «Человеке-пауке».

Сценарист также был лауреатом престижной кинопремии «Оскар» за фильмы «Обыкновенные люди» и «Джулия».