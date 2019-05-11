Луганск, 11 мая, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Восемь раз за прошедшие сутки нарушили режим перемирия украинские войска. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

При обстрелах украинские боевики использовали вооружение БМП/БТР, гранатомёты, миномёты калибром 120 мм и 82 мм, артиллерийские орудия калибром 152 мм и 122 мм, стрелковое оружие.

Украинскими войсками были обстреляны населённые пункты Золотое-5, Фрунзе, Желобок, Калиново и окрестности памятника князю Игорю у КПП «Станица Луганская».

По данным пресс-службы МЧС ЛНР при обстрелах в посёлке городского типа Калиново была повреждена высоковольтная линия и четыре жилых частных дома.

Кроме того, по данным МЧС, пострадал мирный житель ЛНР из посёлка Калиново, мужчина 1967 года рождения. Он получил осколочное ранение коленного сустава левой ноги.

Ранее ИА REGNUM сообщало о целенаправленном обстреле украинскими боевиками населённого пункта Калиново, в результате которого была повреждена высоковольтная линия электропередач и более 50 000 человек остались без энергоснабжения.