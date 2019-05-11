Колумбус, США, 11 мая, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Российский вратарь хоккейного клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский выставил на продажу свою квартиру в Колумбусе, сообщил 11 мая в своем Twitter журналист Аарон Порцлайн.

(сс) Michael Miller Сергей Бобровский

Также известно, что Бобровский, у которого нынешним летом заканчивается контракт с командой, намерен продать её за 2,95 млн долларов. Этим шагом игрок дает понять, что он не намерен далее оставаться в «Коламбусе».

Отметим, в прошедшем сезоне Серей Бобровский сыграл за «Коламбус» в 62 мачтах и выиграл в 37 из них. Голкипер отражал 91,3% бросков по воротам с коэффициентом надежности 2,58. В десяти играх плей-офф пропускал в среднем 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков. Летом Бобровский выйдет на трансферный рынок в статусе свободного агента.