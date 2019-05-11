Мадрид, 11 мая, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл немца Александра Зверева в четвертьфинальном матче теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

(сс) JC Стефанос Циципас

Грек обыграл соперника в трех сетах со счетом 7:5, 3:6, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 12 минут. За это время Циципас 4 раза подал навылет, 2 раза ошибся при подаче и смог реализовать 3 из 8 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент за это же время восемь раз подал навылет, четыре раза ошибся при подаче и реализовал один брей-пойнт.

После этой победы счет личных встреч стал 2−1 в пользу Циципаса.

В полуфинале турнира в Мадриде греческий теннисист сыграет с победителем противостояния между испанцем Рафаэлем Надалем и представителем Швейцарии Стэном Вавринкой.