Париж, 11 мая, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Страны «Большой семёрки» (G7) впервые проведут совместные учения по отражению кибератаки на финансовый сектор. Об этом сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Организатором учений, запланированных на июнь, выступит центральный банк Франции. Ожидается, что в трёхдневном мероприятии примут участие 24 организации, включая центральные банки и министерства финансов стран G7, а также крупные частные финансовые организации.

Издание отмечает, что именно финансовый сектор является наиболее распространённой целью кибератак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле представители США и Японии договорились о включении кибератак в список угроз, совместное противодействие которым предусматривается японо-американским Договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности.