Литва, 5 февраля, 2015, 17:12 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 5 февраля, провела встречу с делегацией представителей правительства Украины , ответственных за вопросы европейской интеграции. На встрече обсуждались реформы и опыт евроинтеграции Литвы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Литвы.

Это первый такого рода визит представителей украинского правительства, вице-министров и других высокопоставленных должностных лиц в Литву, цель которого — непосредственное ознакомление с опытом Литвы по реализации европейских реформ. По утверждению Грибаускайте, перед правительством Украины стоит самая главная задача — «противостоять внешней агрессии, обеспечить безопасность и стабилизировать политическую и экономическую ситуацию в стране».

«Реформы — основа благополучия Украины. Органы власти, законы и суды страны обязаны служить народу Украины. Однако широко распространенная коррупция является самым большим препятствием, тормозящим процесс реформ. Необходимо быстро воплотить в жизнь антикоррупционные законы и формировать в обществе нетерпимое отношение к мошенничеству, непрозрачным отношениям между политикой и бизнесом», — сказала президент.

Как отметила глава Литвы, Украина также должна продолжать и другие необходимые для модернизации страны реформы — провести преобразование прокуратуры, государственных органов и публичного администрирования, создать благоприятную бизнес-среду, реформировать энергетический сектор и укреплять энергетическую независимость страны.

По утверждению Грибаускайте, конституционная и избирательная реформы укрепят демократическую систему, обеспечат лучшее представительство интересов граждан Украины и внесут дополнительную прозрачность в политическую жизнь страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 вице-министров украинского правительства, ответственные за вопросы европейской интеграции, 4-7 февраля знакомятся с опытом Литвы в области интеграции в ЕС, принятия правовых норм и стандартов ЕС.