Астана, 11 мая, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Объем производства водки в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года составил 5,18 млн литров, что на 24,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Бутылка водки

За отчетный период производство вина выросло на 48,5%, до 14,9 млн литров, коньяка — на 5,5%, до 2,9 млн литров, пива — на 23,8%, до 139,3 млн литров. Производство ликеров сократилось на 26%, до 470,8 тыс. литров.

По итогам января—апреля 2019 года цены на алкогольные напитки в Казахстане выросли на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Годом ранее рост цен составил 11,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года в Казахстане было закрыто 23 нелегальных цеха по производству спирта. Более 330 тыс. бутылок контрафактного алкоголя было выявлено через специальные мобильные приложения.