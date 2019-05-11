Каракас, 11 мая, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Боевой корабль Военно-морских сил США вошел в территориальные воды Венесуэлы, но после переговоров с береговой охраной Боливарианской республики решил сменить курс. Об этом 10 мая сообщают Военно-морские силы Венесуэлы.

(сс) Mass Communication Specialist 3rd Class Casey Scoular. Official U.S. Navy Page США

Корабль береговой охраны США USCG James 8 мая вошел в исключительную экономическую зону Венесуэлы. Первоначальный курс американского корабля был таков, что судно пересекало участок исключительной экономической зоны Венесуэлы и вновь выходило в нейтральные воды.

Однако 9 мая корабль сменил курс и вошел уже в территориальные воды Венесуэлы, приблизившись к порту Гуаира в штате Варгас на севере Венесуэлы. Навстречу американскому боевому кораблю вышел патрульный катер военно-морских сил Венесуэлы и убедил нарушителя сменить направление.

«После радиопереговоров USCG James убедился в необходимости изменить курс и покинуть наши воды», — сказано в сообщении ВМС Венесуэлы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года власти США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. Американская марионетка, спикер оппозиционной проамериканской Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо по указанию вице-президента США провозгласил себя президентом Венесуэлы и попытался захватить власть. Его попытка провалилась. Затем Гуайдо ещё несколько раз пытался устроить переворот, но опять потерпел неудачи.

После провалов Гуайдо США стали говорить о возможности прямого военного вторжения в Венесуэлу, однако вскоре в Каракасе появилась небольшая группа российских военных специалистов, после чего американцам не оставалось ничего, кроме как сотрясать воздух гневными заявлениями.