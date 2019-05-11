Нью-Дели, 11 мая, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Грузовой самолёт Ан-12, принудительно посаженный индийскими ВВС, был отпущен после тщательного досмотра. Об этом 11 мая сообщило агентство PTI.

(сс) Papas Dos Ан-12

Авиаборт выполнял перелёт из Тбилиси в Нью-Дели через город Карачи в Пакистане и отклонился от заявленного маршрута. Индийские ВВС принудительно посадили самолёт на аэродроме в Джайпуре.

Экипаж самолёта был допрошен полицией, полиция тщательно осмотрела самолёт и обследовала груз. Ничего подозрительного найдено не было, экипажу было дано разрешение продолжить полёт.

В пресс-службе ВВС Индии поясняют, что задержанный авиаборт не следовал маршруту, санкционированному Службой управления воздушным движением и не отвечал на радиозапросы индийских служб. Дежурные перехватчики были подняты в воздух после захода самолёта в воздушное пространство Индии со стороны незапланированного пункта.

Операцию по перехвату воздушного судна выполнили два истребителя Су-30МКИ, которые заставили самолёт сесть в Джайпуре.

Ранее индийские СМИ объявили самолёт Ан-12 принадлежащим Грузии, однако после посадки авиаборта выяснилось, что он принадлежит Украине. Что за груз перевозил самолёт не уточняется.

Власти Индии настоятельно рекомендуют всем авиаперевозчикам строго следовать правилам и указаниям индийских служб управления воздушным движением.

Ранее ИА REGNUM сообщало о перехвате индийскими ВВС грузового самолёта Ан-12, принадлежащего Грузии, следовавшего рейсом из Карачи в Нью-Дели. По уточнённой информации, самолёт принадлежит Украине, следовал рейсом из Тбилиси в Нью-Дели через Карачи.