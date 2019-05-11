Ярославль, 11 мая, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Защитник ярославского хоккейного клуба Александр Елесин заключил соглашение с клубом НХ «Калгари Флэймз» на правах новичка, сообщает 11 мая пресс-служба ярославского клуба.

(сс) mark6mauno Хоккеист «Калгари Флэймз»

«Благодарим Елесина за игру в «Локомотиве», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также клуб пожелал Александру Елесину успехов в заокеанской игровой карьере и отметил, что при этом хоккеиста всегда ждут дома.

Соглашение, подписанное игроком, рассчитано на два сезона.

Напомним, в нынешнем сезон защитник сыграл за «Локомотив» в 55 матчах и набрал в них 10 (4 шайбы + 6 результативных передач) очков при 47 минутах штрафа. В 10 играх плей-офф не записал на свой счет никаких результативных действий. Хоккеист пришел в команду в 2017 году