Вашингтон, 11 мая, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Информацию о повышенном содержании изопропилового спирта в атмосфере Международной космической станции (МКС) подтвердил ТАСС официальный представитель национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Дэниел Хуот.

Nasa.gov МКС

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов рассказал, что после прибытия американского корабля Dragon Crew в атмосфере МКС была зафиксирована повышенная концентрация изопропилового спирта.

Представитель NASA рассказал, что в американском агентстве получили несколько сообщений об этом инциденте. Он отметил, что зафиксированное превышение концентрации не было высоким и не представляло опасности для экипажа станции.

«Команды специалистов продолжают изучать все источники изопропилового спирта на борту, чтобы точно определить, что произошло», — добавил Хуот.

Напомним, максимальная концентрация изопропилового спирта в атмосфере МКС, зафиксированная анализаторами воздуха, составила около 6 миллиграммов на кубический метр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая российский космонавт Павел Виноградов рассказал, что изопропиловый спирт мог использоваться при обработке американского космического корабля.