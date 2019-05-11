Вашингтон, 11 мая, 2019, 05:20 — ИА Регнум. Обстановка в Сирии и на Украине будет в числе тем, которые госсекретарь США Майк Помпео намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Об этом говорится в заявлении американского ведомства.

Kremlin.ru Владимир Путин

Политики также затронут ситуацию в Венесуэле, Иране и КНДР. Приоритет будет отдан вопросам контроля вооружений.

В Госдепе отметили заинтересованность в улучшении отношений с Москвой, однако выразили намерение рассказать о своем беспокойстве по тем или иным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 и 14 мая глава Госдепа Майк Помпео намерен посетить Москву и Сочи. Он собирается встретиться с Путиным и Лавровым, чтобы обсудить «целый ряд двусторонних и многосторонних вызовов».