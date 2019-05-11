Вашингтон, 11 мая, 2019, 04:22 — ИА Регнум. Сбалансированной позиции по Ливии достиг Совет Безопасности ООН, однако говорить о согласовании резолюции пока нельзя. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, комментируя итоги закрытых консультаций Совбеза ООН.

(сс) Patrick Gruban Зал заседаний Совета Безопасности ООН

По итогам встречи дипломаты выразили обеспокоенность ситуацией в районе Триполи и констатировали, что продолжительного мира и стабильности в Ливии можно достичь только за счет политического процесса. Совбез призвал все стороны конфликта к диалогу и прекращению огня.

«Резолюция не обсуждалась, обсуждались элементы для прессы, которые у нас получились сбалансированными», — пояснил Сафронков ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар призвал военных продолжить борьбу с войсками правительства, чтобы занять столицу страны Триполи. Заявление Хафтара игнорирует призыв ООН к приостановлению вооруженного конфликта.

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