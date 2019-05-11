Москва, 11 мая, 2019, 04:04 — ИА Регнум. Положительная динамика наблюдается в состоянии двух жительниц Мурманской области, серьезно пострадавших при аварийной посадке лайнера SSJ-100 в «Шереметьево». Об этом врио губернатора области Андрей Чибис написал в своем микроблоге в Twitter.

(сс) stux В больнице

Обе женщины остаются в тяжелом состоянии в больницах Москвы, однако медики отметили положительные изменения, отметил он. Чибис поблагодарил врачей и назвал информацию о состоянии мурманчанок главной новостью дня.

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Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала журналистам, что ведущие комбустиологи — специалисты по лечению тяжелых ожогов — согласовали тактику лечения двух тяжелых пациенток, одна из которых находится в институте Склифосовского. Врачи надеются на улучшение, добавила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 человек из числа погибших при аварийной посадке лайнера в московском аэропорту были жителями Мурманской области. Трагедия, произошедшая 5 мая, унесла жизни 41 человека.