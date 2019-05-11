Вашингтон, 11 мая, 2019, 03:51 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп поручил обложить пошлинами китайские товары на $300 млрд. Об этом говорится в распространенном заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговая война продолжается

Лайтхайзер отметил, что 10 мая тарифы на китайские товары на сумму около $200 млрд были подняты с 10% до 25% согласно указанию главы США. Он добавил, что президент Трамп приказал запустить процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся китайский импорт — речь идет о товарах стоимостью $300 млрд.

Подробная информация о введенных тарифах будет обнародована 13 мая, говорится в заявлении Лайтхайзера.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая Трамп анонсировал повышение пошлин на товары из Китая в связи с тем, что торгово-экономические переговоры с Пекином продвигаются, по его словам, очень медленно. Китайская сторона пообещала принять ответные меры после увеличения тарифов на ввоз своей продукции в США.

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