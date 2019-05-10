Киев, 11 мая, 2019, 02:28 — ИА Регнум. Покидающий пост президента Украины Пётр Порошенко похож на туриста, который по окончании отпуска прихватывает с собой имущество отеля. Об этом заявил избранный глава Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, показанном телеканалом NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Унижение

Зеленский указал на попытки Порошенко успеть с некоторыми назначениями в армии и судебной системе. Такое поведение политик назвал «политическими судорогами хромой утки».

«Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы… но Порошенко никак не остановится — тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола», — сказал избранный президент и призвал предшественника «сдать ключи» и «рассчитаться за мини-бар».

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский в видеообращении призвал депутатов Верховной рады назначить дату его инаугурации на 19 мая.

Читайте также: У Зеленского раскритиковали кадровые назначения Порошенко