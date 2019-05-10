Грозный, 11 мая, 2019, 02:09 — ИА Регнум. Пожар и взрыв цистерны с пропаном произошел на автозаправочной станции в Ножай-Юртовском районе Чечни. Об этом сообщает пресс-центр регионального главка МЧС России.

95.mchs.gov.ru Пожарные тушат пожар на АЗС в Чечне

Сообщение о возгорании на АЗС, расположенной на окраине села Ножай-Юрт, поступило в экстренные службы в 21:58 (мск) 10 мая. Загорелись две цистерны с пропаном объемом 10 и 30 кубометров, меньшая цистерна взорвалась.

Прибывшие на место пожарные занялись охлаждением второго резервуара с сжиженным газом и недопущением распространения огня на ближайшие объекты.

«Мелкие очаги у близлежащих строений затушены, сил и средств достаточно», — сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Чечне Султан Сайдаев.

Пострадавших нет. Задействованы 50 человек и десять единиц техники. Место пожара оцеплено полицейскими.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в Грозном произошел пожар на складе канцелярских товаров. Площадь пожара составила около 400 кв. м.

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