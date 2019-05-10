Сочи, Краснодарский край, 11 мая, 2019, 01:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и отправил восемь шайб в ворота противника. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Kremlin.ru Гала-матч Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце «Большой» в Сочи

Игра состоялась 10 мая в Ледовом дворце «Большой» в Сочи и завершила VIII Всероссийский фестиваль Ночной хоккейной лиги — любительской организации, созданной в 2011 году по инициативе Путина и ветеранов отечественного хоккея. Команда «Легенды Хоккея» победила соперников из «Сборной Ночной Лиги» со счетом 14:7.

Восемь из 14 шайб победителей забросил глава государства, который в общей сложности набрал 9 (8+1) очков. Еще три шайбы принадлежат министру обороны РФ Сергею Шойгу. В составе «Легенд» отличились также Павел Буре, Сергей Фёдоров и Виталий Прохоров.

В 2018 году гала-матч Ночной лиги также состоялся 10 мая и завершился победой «Легенд хоккея» над «Сборной Ночной лиги» со счетом 12:7. Путину тогда принадлежали пять заброшенных шайб из двенадцати.

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