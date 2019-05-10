Москва, 11 мая, 2019, 00:35 — ИА Регнум. Мина периода Великой Отечественной войны обнаружилась в багаже трансферного пассажира в московском аэропорту «Домодедово». Взрывателя на мине не было, передает телекомпания «Звезда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

Мужчину, который пытался пронести на борт самолета запрещенный предмет, сняли с рейса. Для выяснения обстоятельств происшествия были привлечены правоохранители.

Пассажир намеревался лететь в Лондон, уточняют «Вести». В дежурной части транспортной полиции он пояснил, что везет полый корпус мины в качестве сувенира. Однако стражи порядка изъяли предмет как запрещенный к перевозке. Инцидент не отразился на режиме работы воздушной гавани.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в «Домодедово» задержали нетрезвого пассажира, устроившего драку с бортпроводниками на борту прибывшего из Туниса лайнера. Мужчину доставили в отделение полиции. Дебошира привлекли к административной ответственности за распитие спиртного в запрещеных местах, также против него возбудили уголовное дело о хулиганстве.

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