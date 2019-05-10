Киев, 10 мая, 2019, 23:59 — ИА Регнум. По делу о расстрелах на майдане в Киеве допрашивают в качестве свидетеля президента Украины Петра Порошенко. Об этом рассказал начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк в эфире телеканала ZIK.

Генеральная прокуратура Украины

«Как мне сообщили, следователи уже допрашивают (президента Украины), — рассказал Горбатюк. — Возможно уже и закончили допрашивать».

Напомним, с 24 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года в Киеве, по официальным данным, погибли 66 участников акций протеста, которые были убиты из огнестрельного оружия, из них 13 правоохранителей. Примечательно, что власти страны так и не завершили расследование по расстрелам на майдане.

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