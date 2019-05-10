Анкара, 10 мая, 2019, 23:29 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что Турции может отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, не соответствует действительности. Об этом сообщил глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун на странице в соцсети Twitter.

ИА REGNUM С-400

«Ваши источники ошибаются, — написал Алтун. — Информацию берите у меня: процесс по покупке С-400 завершен».

Ранее газета Bild со ссылкой на турецкие дипломатические круги сообщила, что Турция якобы может пересмотреть сделку с РФ о закупке ЗРК С-400.

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