Мадрид, 10 мая, 2019, 23:23 — ИА Регнум. «На фоне пока еще пустых урн и европейской предвыборной кампании, которая вот-вот начнется в некоторых странах, 27 правительств ЕС вступили в минувший четверг в Сибиу (Румыния) в первую перепалку насчет распределения властных полномочий после выборов 26 мая. Битва была анонсирована ожесточенная и могущая привести к политическому тупику в Евросоюзе, если голосование создаст настолько раздробленный Европейский парламент, насколько сулят результаты опросов», — пишет испанское издание El Pais.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

CМИ отмечает единодушие в том, что касается долгосрочной перспективы, и перебранки при обсуждении краткосрочной. Саммит, посвященный будущему Европы, стал завязкой борьбы за ключевые посты в блоке — как никак, занявшие их политики будут управлять «европейским клубом» ближайшие пять лет. 27 членов ЕС, повернувшись спиной к Соединенному королевству, которое вот уже три года стоит возле выхода, вновь подтвердили свое намерение оставаться объединенными после Брексита перед лицом суровых вызовов и зрелости.

«Разногласиям, которые работают против наших общих интересов, места нет. Мы останемся едиными, что бы ни случилось», — гласит торжественное заявление, подписанное единогласно. Однако соглашение о «вечном единении» не помешало каждому правительственному лидеру отстаивать намерение сражаться за своих кандидатов при распределении вакантных мест, стоящем на повестке дня.

Первая же стычка продемонстрировала различные взгляды насчет передачи таких важнейших постов, как председатель Европейской комиссии, Европейского совета, Европарламента, глава Центрального европейского банка и верховный представитель ЕС по иностранным делам. Нынешний глава Совета Дональд Туск предложил объединить пять постов в «большой пакет», что позволит разом решить все вопросы с обновлением верхушки Евросоюза на июньском саммите. Вопреки расхождениям, которые выступили на свет в Сибиу, Туск выглядел уверенно, хотя и предупредил: «Я не намерен терять три месяца, добиваясь консенсуса». Поляк рассчитывает снова собрать лидеров ЕС 28 мая, всего через 48 часов после того, как результаты выборов в Европарламент станут известны.

В настоящий момент битва сосредоточилась вокруг председательства в Европейской комиссии — ее глава должен быть назначен с учетом итогов голосования. Самые разные партии — во главе с «народной» и социалистами — выдвинули своих претендентов на место Жан-Клода Юнкера. Немец Манфред Вебер, представляющий консерваторов, и голландец Франс Тиммерманс, кандидат прогрессистов, разъезжают по всему континенту ради того, чтобы их воспринимали как главных соискателей. Однако в самих партиях и особенно вне их есть серьезные сомнения насчет правомерности и целесообразности этих двух кандидатур.