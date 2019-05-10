Москва, 10 мая, 2019, 21:53 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом сегодня, 10 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

Так, по состоянию на 21:50 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны шесть рейсов, ещё десять отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержан пять рейсов; во «Внуково» задержаны пять рейсов.

Причины задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.