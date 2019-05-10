Москва, 10 мая, 2019, 21:29 — ИА Регнум. Дочь журналиста Сергея Доренко, который 9 мая скончался в Москве, написала заявление в полицию. Об этом Екатерина Доренко заявила РБК.

Kremlin.ru Сергей Доренко во время «Прямой линии с Владимиром Путиным», 14 апреля 2016 года

«Написала заявление (в полицию)… — сказала девушка. — Я прошу не сжигать его (тело журналиста), а провести тест ДНК (чтобы выяснить), отчего он умер».

Дочь журналиста заявила, что в смерти сотрудника СМИ могла быть «заинтересована» его супруга.

Как передавало ИА REGNUM, журналист, теле‑ и радиоведущий Сергей Доренко, попавший в ДТП, скончался в Москве 9 мая. Смерть сотрудника СМИ, по данным врачей, наступила по «естественным причинам».

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