Киев, 10 мая, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года. С соответствующим призывом к народным избранникам, как передает телеканал NewsOne, обратился политик Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Я обращаюсь к Верховной раде, — заявил избранный президент Украины. — На ближайшем заседании вы обязаны назначить дату инаугурации на 19 мая».

Зеленский отметил, что действующий глава государства Петр Порошенко, который «совершает необратимое», пытается поставить своих людей во главе разных ведомств для управления страной и после сложения полномочий.

Напомним, 8 мая политконсультант победителя президентских выборов Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что уходящий президент Украины Петр Порошенко оставил своему преемнику «замечательные подарки» в виде кадровых назначений.

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