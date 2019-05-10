Рига, 10 мая, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Председатель правления ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz — Латвийские железные дороги) Эдвин Берзиньш заявил о подготовке государства к приватизации предприятия после того, как министр сообщение Латвии Талиса Линкайтса выразил недоверие руководству компании, сообщает новостной портал delfi.lv.

Павел Редин ИА Красная Весна Железная дорога

Министерство, проведя оценку деятельности LDz, пришло к выводу о существовании потенциальной коррупции в компании, о чем известило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Глава Минсообщения Линкайтс также выдвинул предложение об отстранении от занимаемых должностей двух членов правления — Айвару Стракшасу и Айнису Стурманису.

По мнению руководителя LDz Берзиньша, такое заявление демонстрирует целенаправленную работу, которая нацелена на приватизацию и расхищение LDz. По его же словам, министр действует в интересах частного перевозчика — АО Baltijas ekspresis.

«Перед приватизацией нужно уменьшить стоимость предприятия, чтобы его можно было успешно приватизировать, а подобные заявления, несомненно, создают репутационные риски и уменьшают стоимость компании», — рассказал Берзиньш, добавив, что правление LDz просит министра отозвать свои заявления, чтобы предотвратить дальнейший ущерб предприятию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года, на момент формирования правительства, было заявлено о возможной переоценке инвестиционной программы для предприятия и возможной «реструктуризации» для дальнейшего «снижения затрат». По неофициальным данным СМИ, новый кабмин предоставит возможность приватизации LDz.