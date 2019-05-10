Москва, 10 мая, 2019, 19:58 — ИА Регнум. У дипломатов Российской Федерации и Японии, вероятно, разное представление о «резких высказываниях». Об этом на странице в соцсети Facebook сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление министра иностранных дел Японии Таро Коно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова напомнила, что глава внешнеполитического ведомства Японии, выступая с заявлением по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, рассказал о «доходившей до резких высказываний» дискуссии.

«Лавров усмехнулся, — написала официальный представитель МИД РФ. — Мы все, кто присутствовал на встрече, переглянулись, не понимая, о чем речь».

Как передавало ИА REGNUM, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что вопрос заключения мирного договора с Японией — это дело долгое.

Читайте также: Лавров подвел итоги переговоров с главой МИД Японии Таро Коно