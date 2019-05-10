Захарова отреагировала на слова главы МИД Японии о «резких высказываниях»
Москва, 10 мая, 2019, 19:58 — ИА Регнум. У дипломатов Российской Федерации и Японии, вероятно, разное представление о «резких высказываниях». Об этом на странице в соцсети Facebook сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление министра иностранных дел Японии Таро Коно.
Захарова напомнила, что глава внешнеполитического ведомства Японии, выступая с заявлением по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, рассказал о «доходившей до резких высказываний» дискуссии.
«Лавров усмехнулся, — написала официальный представитель МИД РФ. — Мы все, кто присутствовал на встрече, переглянулись, не понимая, о чем речь».
Как передавало ИА REGNUM, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что вопрос заключения мирного договора с Японией — это дело долгое.
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