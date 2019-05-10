Минск, 10 мая, 2019, 19:38 — ИА Регнум. При попытке покинуть Россию в белорусском аэропорту 8 мая был задержан политический активист Исмаил Нальгиев, поддерживавший акции протестов в Ингушетии. По запросу российских правоохранителей он задержан и будет экстрадирован в Россию.

Vasyatka1 Аэропорт Минска

По информации белорусских пограничников, задержавших Нальгиева в минском аэропорту при прохождении паспортного контроля во время регистрации на рейс в одну из стран Евросоюза, гражданин РФ находился в розыске, инициированном правоохранителями Ингушетии. Задержанного экстрадируют в Россию — об этом проинформировал журналистов и правозащитников адвокат задержанного.

В Ингушетии Нальгиев известен как активный участник протестов против передачи части территории республики соседней Чечне при урегулировании давнего территориального спора. Товарищи задержанного считают его жертвой политических репрессий, с ними солидарны активисты прозападных политических организаций в Белоруссии, называющие себя правозащитниками, журналистами и блогерами.