Хама, Сирия, 10 мая, 2019, 19:32 — ИА Регнум. Джихадисты из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли 10 мая очередную контратаку с целью отбить у Сирийской арабской армии территории на северо-западе провинции Хама, которые они потеряли с 6 мая. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Контратака боевиков началась утром. Шла она в направлении города Кафр-Набудех, имеющего стратегическое значение. Однако исламистам не удалось прорвать оборону сирийских правительственных сил на этом участке, несмотря на интенсивность атаки. Пришлось отойти. При этом джихадисты понесли тяжелые потери в живой силе.

Военный источник издания сообщил, что в данный момент Сирийская арабская армия готовится к штурму ключевой в данном районе вершины Тал-Сахера. Овладение данной высотой позволит полностью обеспечить безопасность города Кафр-Набудех.

По информации местных источников, сирийские войска вскоре возобновят наступление на севере и северо-западе провинции Хама. Поддержка с воздуха действиям на земле оказывается российскими ВКС. Действия авиации крайне затрудняют джихадистам маневрирование резервами и снабжение оружием и боеприпасами. С учетом активности ВКС РФ в дневное время это стало практически невозможным.