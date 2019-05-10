Вашингтон, 10 мая, 2019, 19:30 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майкл Помпео сделал 9 мая заявление для прессы. Его текст доступен на сайте госдепартамента.

U.S. Department of State Майк Помпео

В заявлении Помпео говорится, что Иран в последние недели предпринял целый ряд угрожающих действий и заявлений. Майкл Помпео также пригрозил, что на любые нападения со стороны Ирана или его доверенных лиц любой идентичности против интересов или граждан США получат быстрый и решительный ответ.

В течение нескольких дней наблюдается легкий ажиотаж в администрации Дональда Трампа в отношении Исламской Республики Иран. Ряд экспертов связывают это с получением сведений от израильской разведки в отношении действий Ирана и проиранских сил против интересов Соединенных Штатов. Единственно, пока не ясно: речь идет о намерении нанести удары либо о создании возможностей для их нанесения в определенный момент при резком обострении обстановки.

Майкл Помпео из-за этой ситуации даже отменил свои два зарубежных визита: в Германию и Гренландию. Вместо поездки в Германию Помпео отправился в Ирак. Изменение планов он объяснил необходимостью поддержки суверенного, независимого Ирака, свободного от влияния Ирана.

Ряд источников сообщили, что предполагаемыми целями ударов Ирана и его союзников могут быть военные США в Ираке, Сирии, Кувейте и на море. В частности, на иранский остров Киш, находящийся в Персидском заливе, из Сирии прибыли члены ливанской военизированной группировки «Хезболла» с очень интересным грузом — большим количеством дронов-камикадзе.

По мнению американской разведки, дроны-камикадзе могут быть использованы против целей в Персидском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе у побережья Йемена. Кстати, наименьшая ширина Баб-эль-Мандебского пролива — 26 километров, даже простым и недорогим беспилотникам под силу преодолеть это расстояние.