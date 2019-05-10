Пермь, 10 мая, 2019, 19:19 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Максим Решетников в 2018 году заработал меньше, чем в 2017-м. Это следует из сведений о доходах, опубликованных на сайте главы региона и краевого правительства.

Kremlin.ru Максим Решетников

С учётом иных доходов губернатор заработал 7 599 059,73 рублей. При этом в 2017 году его доход составил около 8,5 млн.

Супруга губернатора отчиталась о доходе в размере 5 347 524 рублей. В 2017 году она показала 927 314 рублей.

Из недвижимости Решетников владеет третью квартиры площадью 258,4. Также доли есть у его супруги и у троих детей. Также в совместной собственности с супругой у него есть квартира площадью 158,4 кв. метра.

Из транспорта у Решетникова есть автомобиль Kia Cerato.

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