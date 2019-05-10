Калуга, 10 мая, 2019, 19:04 — ИА Регнум. К празднованию 650-летия Калуги энергетики планируют сделать городу символический подарок: стилизованную эстетическую опору линии электропередачи 110 кВ «Орбита — Железняки» в виде ракеты. сообщила 10 мая корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго» ЛЭП

По её словам, опору ЛЭП планируется установить на въезде в областной центр со стороны калужского водохранилища, таким образом, она будет видна на фоне открытой площадки Музея истории космонавтики и ракеты-носителя «Восток» — главного символа Калуги.

Между тем, как заявил генеральный директор МРСК Центра — управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский, на базе Калугаэнерго будет создан Единый центр управления сетями (ЕЦУС), который предполагает построение современной автоматизированной системы оперативно-технологического и ситуационного управления объектами электросетевого хозяйства региона.

По его словам, основная задача создания ЕЦУС — осуществление централизованного оперативно-технологического управления электросетевым комплексом Калугаэнерго и ведение информационно-справочной и противоаварийной работы с единого диспетчерского пункта.

Напомним, Калугаэнерго — один из 5 «пилотов» энергетической компании, в которых при поддержке администраций регионов реализуется проект цифровизации электросетевого комплекса.