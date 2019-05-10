Йошкар-Ола, 10 мая, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Эвакуация сотрудников и посетителей двух торговых центров (ТЦ) в Йошкар-Оле была проведена сотрудниками экстренных служб после получения анонимной информации о заложенном взрывном устройстве. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Марий Эл.

61.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС

Анонимные сообщения о бомбах, заложенных в здании ТЦ, поступили днём 10 мая на электронную почту администрации ТЦ «Ёлка» и ТЦ «Планета мебели».

В зданиях ТЦ была проведена эвакуация граждан. В настоящее время на местах работают сотрудники спецслужб. Проводится проверка зданий на предмет возможного нахождения в них взрывных устройств. Паники не наблюдается.

При этом отмечается, что сообщения о «минировании» зданий имеют все признаки ложной информации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о волне ложных сообщений о «минировании» зданий торговых и деловых в Екатеринбурге, прокатившейся по городу 8 мая. Всего была проведена эвакуация более 15 зданий.