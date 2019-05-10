Екатеринбург, 10 мая, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Проезд в метрополитене Екатеринбурга станет дороже с 15 мая. Об этом пишет издание Накануне.Ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Решение о повышении стоимости проезда было принято в конце апреля. Как ранее сообщало ИА REGNUM, его одобрило правительство Свердловской области. Цена одной поездки вырастет с 28 до 32 рублей.

Отметим, обычно проезд в городском общественном транспорте, в том числе и в метрополитене, дорожал синхронно. В настоящее время стоимость одной поездки составляет 28 рублей. Однако в конце 2018 года стало известно о планах мэрии повысить её до 32-х. В качестве обоснования чиновники заявили, что это инвестиционная составляющая за обновление и модернизацию составов метрополитена.

Добавим, часть составов действительно модернизировали. А в апреле метрополитен приобрёл новые вагоны. Модернизация составов будет продолжена.