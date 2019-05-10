Торонто, Канада, 10 мая, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Пять человек пострадали при столкновении топливозаправщика с самолётом авиакомпании Air Canada в международном аэропорту Торонто в Канаде. Об этом 10 мая сообщил телеканал CBC.

(сс) sbamueller Аэропорт Торонто

ЧП произошло в ночь с 9 на 10 мая. Приземлившийся авиалайнер Bombardier DHC-8−300 во время руления к терминалу столкнулся с топливозаправщиком. По предварительным данным, в столкновении виновен водитель топливозаправщика, не соблюдавший правил безопасности при вождении автотранспорта на территории аэропорта.

В результате ДТП травмы получили три члена экипажа авиалайнера и два пассажира. Пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время четверо пострадавших уже выписаны из медучреждения.

На борту воздушного судна находился 51 пассажир. Самолёт должен был следовать рейсом из Торонто в Садбери, но из-за плохой погоды авиаборт вернули в аэропорт вылета. Сообщается, что все пассажиры вылетят в пункт назначения ближайшим рейсом.

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