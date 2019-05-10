Вашингтон, 10 мая, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео с 12 по 14 мая посетит Москву и Сочи, где планирует провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщила в пятницу, 10 мая, пресс-служба госдепартамента США.

U.S. Department of State Майк Помпео

В сообщении ведомства говорится, что 13 мая Помпео возложит венок к могиле Неизвестного Солдата в Москве, а также встретится с сотрудниками посольства США и представителями американского делового сообщества.

«14 мая госсекретарь Помпео посетит Сочи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Помпео планирует обсудить с президентом РФ В. Путиным и министром иностранных дел РФ С. Лавровым «целый ряд двусторонних и многосторонних вызовов».

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин может принять госсекретаря США Майка Помпео в середине мая в Сочи.

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