Челябинск, 10 мая, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заработал в 2018 году 10 831 891,77 рубля. Его супруга отличилась гораздо меньшим доходом — всего 303,27 рубля, говорится в официально опубликованных сведениях о доходах.

Kremlin.ru Алексей Текслер

В личной собственности у него квартира площадью 143,70 кв. метра, половина квартиры площадью 69,20 кв. метра и два машиноместа. Его супруга имеет участок земли площадью 1214 кв. метров, жилой дом площадью 330,40 кв. метра, две квартиры площадью соответственно 43,60 и 63,70 кв. метра, а также машиноместо.

Кроме того, в общей совместной собственности у супругов значится квартира на Кипре. Её площадь составляет 114 кв. метров.

Супруга врио также имеет две автомашины — «Лэнд Ровер Range Rover» и «Хонда FR-V».

Если сравнить с 2017 годом, то Текслер заработал 11 407 546 рублей. У его супруги дела шли гораздо успешнее, её доход составил 233 941,17 рубля. Добавим, что квартира на Кипре в 2017 году уже была. Значится она и в сведениях о его доходах и имуществе за 2013 год, когда он только пришёл работать в Министерство энергетики России.