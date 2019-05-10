Боровск, Калужская область, 10 мая, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Городская Дума Боровска Калужской области приняла заявление от главы администрации поселения Михаила Климова о досрочном сложении с себя полномочий, в виду его перехода на работу в Калугу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Borovskizv.ru Михаил Климов

«Семь лет прошло с тех пор, как я пришёл на эту должность, и за это время, мы многого добились. Я стал настоящим боровчанином и, сменив место работы, не перестану переживать за судьбу города, и поэтому хочу сказать спасибо всем, вместе с кем мы рука об руку трудились все эти годы, а также пожелать новых успехов», — заявил на заседании городского парламента Михаил Климов.

Мэр Боровска также поблагодарил боровчан, которые были неравнодушны к проблемам города. Также, Климов выразил надежду, что запланированные проекты будут воплощены в жизнь.

На заседании городской Думы врио мэра Боровска назначена Анжелика Бодрова, которая ранее замещала должность заместителя главы по экономике города Балабаново. Выборы нового главы администрации Боровска состоятся в 2020 году.

Между тем, в октябре 2018 года в Боровске начался массовый снос зданий XVIII—XIX веков. Экскаваторы за несколько дней разрушили три исторических дома, которые местные власти включили в список ветхого и аварийного жилья. Однако, после активного протеста горожан работы удалось временно приостановить, но лишь до мая 2019 года.

Кстати, глава администрации Боровска Михаил Климов не увидел ничего страшного в массовом сносе исторических зданий города.

«Здания не имеют никакого охранного статуса, то есть они — не объекты культурного наследия. В соответствии с этим мы и действуем», — заявил Климов в беседе с журналистом федерального СМИ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительству Калужской области поручено до 31 мая 2019 года принять меры по включению Боровска в перечень исторических поселений федерального значения. Широкий общественный резонанс получила ситуация, когда в Боровске начали один за другим уничтожать исторические дома и даже выявленные объекты культурного наследия. Снос организовали под предлогом плохого состояния зданий — администрация города заявляла о намерениях восстановить снесенные дома с нуля."20 февраля правительству Калужской области поручено обеспечить сохранение исторической застройки Боровска и совместно с Минкультуры России принять меры по включению города в перечень исторических поселений федерального значения. Контрольный срок — до 31 мая», — сообщил депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.

Таких городов, как Боровск, центральная часть которых имеет значительную степень сохранности исторической среды, в России осталось не так много, считает парламентарий.

«Я писал депутатские запросы, рассказывал о происходящем в прессе и телеэфирах (отдал теме Боровска и часть программы «Двенадцать»). Угроза разгрома Боровска оставалась буквально до вчерашнего дня. К защите города удалось подключить президента», — написал Шаргунов в социальной сети.

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