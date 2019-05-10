Токио, 10 мая, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Император Японии Нарухито совершил свой первый традиционный ритуал в Императорском дворце после восхождения на престол хризантемы, торжественно сообщив своим предшественникам, что он также выполнит главные традиционные обряды возведения на престол осенью этого года.

Michel Temer Император Японии Нарухито

Император зачитал заявление в трех императорских святилищах, в котором сообщалось, что церемония провозглашения его возведения на престол «Sokuirei Seiden no gi» состоится 22 октября, а «Daijokyu no gi» — основная часть великой церемонии благодарения будет проведена 14−15 ноября, сообщило информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

В темно-оранжевой мантии, которую императоры надевают только для очень важных церемоний, император Нарухито посетил храм синтоистской богини Аматерасу, от которой, как гласит легенда, произошла семья императора. Эта мантия императора была изготовлена еще в девятом веке. Помощники императора также несли за ним меч и драгоценный камень, который император унаследовал от своего отца, как символ власти.