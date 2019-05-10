Токио, 10 мая, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Гигантская коробка лапши «якисоба» быстрого приготовления, в 1500 раз превышающая ее нормальный размер, была приготовлена и подана сотням людей в префектуре Гунма к северу от Токио.

(сс) DocChewbacca Якисоба

Около 160 килограммов лапши «якисоба» быстрого приготовления было приготовлено всего за несколько минут. В лапшу было залито примерно 480 литров горячей воды. Приготовленная лапша содержала 780 000 килокалорий. Таким количеством лапши удалось накормить 579 человек. Эта коробка лапши «якисоба» была занесена в Книгу рекордов Гиннеса за ее огромный размер, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

На мероприятии, организованном компанией по производству лапши Maruka Foods, также были представлены образцы лапши быстрого приготовления в других вариантах и с другими вкусами. Мероприятие по дегустации собрало более 5000 участников.