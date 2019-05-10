Токио, 10 мая, 2019, 18:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились, что их страны в тесном сотрудничестве будут добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова после того, как Пхеньян снова стал запускать снаряды в море.

Дональд Трамп

Выступая перед журналистами после телефонных переговоров с Трампом, Абэ заявил, что японские и американские эксперты проанализируют характер снарядов. Также премьер-министр подтвердил свою готовность встретиться с Ким Чен Ыном «без условий», несмотря на последние события, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

«Мы будем вместе стремиться к скорейшему осуществлению соглашения между США и КНДР о денуклеаризации», — заявил Синдзо Абэ.

Представители Белого дома также отметили, что лидеры обсудили государственный визит Трампа в Японию в конце мая, а также вопросы региональной и двусторонней торговли.