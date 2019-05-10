Исламабад, 10 мая, 2019, 20:27 — ИА Регнум. 9 мая пакистанский министр по вопросам изменения климата Затрадж Гул сообщила Национальной Ассамблее (нижняя палата парламента), что на территории столицы страны Исламабада использование пластиковых пакетов будет запрещено к 14 августа.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Затрадж Гул заявила, что столица станет первым районом страны, где будет сделан важный шаг в борьбе с загрязнением окружающей среды. В дальнейшем меры по борьбе с распространением пластиковых пакетов будут распространены на все провинции Пакистана.

Затрадж Гул сообщила, что пока ее ведомство готовит соответствующие законопроекты, борьба за чистоту началась в самом правительстве. Так, в пределах министерства по вопросам изменения климата уже запрещено использовать пластиковые пакеты и бутылки. Для нужд ведомства, журналистов и парламентариев закуплено 5 тысяч хлопчатобумажных пакетов, которые должны заменить пластиковую тару. Бесплатное распространение экологичных пакетов также ведется в ближайших магазинах и на рынках.