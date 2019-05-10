Анкара, 10 мая, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Стамбульского университета доктор Вугар Имамбейли напомнил, что Турция обладает различными источниками импорта нефти и природного газа, и пояснил: «Турция получает нефть из разных стран. Вместе с наращиванием отношений в этой области с Казахстаном, Азербайджаном, Россией, Ираком и другими государствами Персидского залива, вызванный санкциями дефицит импорта иранской нефти будет преодолен».

Иван Шилов ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Вугар Имамбейли прокомментировал решение США о прекращении привилегий по обходу созданного ими запрета на импорт иранской нефти. Он объяснил, что усилия США по перекрытию поставок иранской нефти ассиметрично влияют на положение России, одного из крупнейших экспортёров нефти, и Турции, импортирующей до 90% потребляемых нефтепродуктов. Вугар Имамбейли упомянул о том, что 15% потребляемой Турцией нефти импортируется из Ирана, и подчеркнул: «В этой ситуации Россия получает преимущество. Принесенная эмбарго напряжённость поднимет цены на нефть или, по крайней мере, не даст им опуститься ниже 70−75 долларов за баррель. Уже как минимум одно это выгодно России. Она естественный конкурент Ирана на нефтяных рынках. В этой ситуации Китай и другие страны повысят спрос на нефть». Он подытожил, что Турция должна искать пути обхода этого невыгодного для нее эмбарго.