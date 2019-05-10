Лефкоша, 10 мая, 2019, 18:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра и глава Республиканской турецкой партии Туфан Эрхюрман заявил об отставке правительства. Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и глава Народной партии Кудрет Озерсай сообщил о принятии его партией решения о выходе из состава коалиционного правительства.

Аммохостос

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, после партийного собрания, Кудрет Озерсай вместе с однопартийцами сделал заявление для прессы. Он сообщил, что на партийном собрании 55 голосами против 4 было принято решение о выходе партии из состава коалиционного правительства. Глава Народной партии, в частности, сказал: «Останемся ли мы в оппозиции или проведем переговоры с правительством — решение об этом будет принято на съезде партии». В качестве причин такого шага он назвал действия относительно аренды земли, предпринятые Министерством финансов, и «кризис доверия». Кудрет Озерсай обратил внимание на то, что министр финансов Сердар Денкташ, отставки которого они добивались, не просто министр, а глава одной из 4 составивших коалицию партий. Сам председатель Демократической партии Сердар Денкташ, исполнявший в коалиционном правительстве функции министра финансов, сообщил, что, хоть он и отстранён от должности, но продолжает поддерживать правительство.